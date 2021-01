Di Marzio: “C’è l’accordo con la Fiorentina, ultimi dettagli con lo Spartak”

È un nome che può scaldarsi in queste ore per la Fiorentina quello di Aleksandr Kokorin (SCHEDA), attaccante dello Spartak Mosca. Come vi abbiamo anticipato, la pista è avviata con gli intermediari e si è parlato già delle possibili cifre per il trasferimento. Il collega di Sky Sport Gianluca Di Marzio aggiunge anche l’accordo raggiunto con il club viola:

Il giocatore deve sistemare ancora qualche dettaglio con lo Spartak, poi sarà tutto fatto. C’è anche l’accordo con la Fiorentina.

