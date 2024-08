Di Marzio: “Amrabat vicino al Fenerbahce. Si lavora a un prestito con obbligo”

Arrivano ulteriori aggiornamenti per quanto riguarda la situazione Amrabat. Secondo quanto riportato da Gianluca Di Marzio, ci sono in queste ore contatti continui tra la Fiorentina e il Fenerbahce per trovare la quadra. Si sta lavorando a un prestito con obbligo di riscatto a circa 15 milioni di euro. Il giocatore ha già dato l'ok al trasferimento. Le parti sono molto vicine.