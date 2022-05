Deulofeu chiede la cessione, è sfida col Napoli. Ma 0 sconti dall’Udinese

Le ultime sull'esterno

Uno dei nomi attenzionati dalla Fiorentina per il prossimo futuro, come vi abbiamo riportato ieri, è quello di Gerard Deulofeu. E anche repubblica.it conferma come, sull'esterno spagnolo, sia vivo l'interesse Viola. L'ex Milan ha infatti chiesto la cessione all'Udinese e su di lui è testa a testa proprio fra Fiorentina e Napoli. Nonostante la volontà del giocatore, però, i bianconeri non hanno nessuna intenzione di fare sconti e la base d'asta è fissata a 15 milioni di Euro