De Zerbi ammette: “Qualcuno mi ha chiamato. Volevo lavorare a modo mio”

Il tecnico conferma di aver avuto proposte anche dall'Italia (la Fiorentina?). "Volevo un club che mi desse totale autonomia"

Non è un mistero che tra i profili sul taccuino della Fiorentina per la scelta del nuovo allenatore ci fosse anche Roberto De Zerbi . L'ormai ex Sassuolo ha parlato alla Gazzetta dello Sport e si è limitato a dire:

"Qualche club italiano mi ha chiamato, non mi chieda quale. Io credo che la scelta sia giusta: quello che mi fa stare bene è lavorare a modo mio. Non conta il Paese o lo stipendio. Quando ho capito che nel Sassuolo sarebbe stato difficile fare di più, ho iniziato a guardarmi attorno e lo Shakhtar mi ha convinto dal punto di vista tecnico mentre le soluzioni italiane non mi avevano stimolato. Nella scelta ho messo al primo posto la possibilità di lavorare con le mie idee. Che significa innanzitutto incidere sulla rosa: il mercato in entrata e in uscita deve essere condiviso. Poi autonomia totale a proposito del modello di gioco. Ho lasciato una situazione di comfort a Sassuolo per ripartire da zero: mi metto alla prova per vincere qualcosa".