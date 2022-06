De Santis: “Senesi centrale mancino che fa comodo a tanti. Umtiti rischioso”

L’intermediario di mercato Lorenzo De Santis ha parlato a Lady Radio soffermandosi sulle vicende che riguardano le trattative viola: "Senesi? E' un nome che la Fiorentina segue da tempo, dipenderà dalle mosse di Inter e Roma. Come profilo è un calciatore che può giocare in una big del calcio italiano, farebbe comodo a tutte quelle che stanno cercando un centrale mancino. Con lui la Fiorentina perderebbe qualcosa in struttura fisica, ma guadagnerebbe qualcosa nell’impostazione da dietro e in zona gol".