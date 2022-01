De Santis: “Julian Alvarez vorrebbe partire subito. Da capire le mosse viola”

L'agente: "Il giocatore ha espresso la preferenza di essere trasferito già ora a gennaio. Ma c'è da capire cosa ha in testa la Fiorentina"

Lorenzo De Santis , agente, intermediario ed esperto di calcio sudamericano, ha parlato anche di Julian Alvarez nel corso del suo intervento a Lady Radio. Queste le sue dichiarazioni: "Era un giocatore che era accreditato per venire in Italia fino a un mese fa, tra Juve, Inter e Milan. Oggi la squadra più vicina può essere il Manchester United. L'agente Hidalgo è in Europa e il River rimane sulle sue posizioni riguardo la clausola".

De Santis continua: "Il giocatore avrebbe espresso la preferenza di essere trasferito già ora a gennaio. Ma c'è da capire cosa ha in testa la Fiorentina. Un altro attaccante importante se non ora a giugno dovrà farlo. Intanto ha messo a posto il discorso esterni ma ora deve decidere se prendere un attaccante tampone per sei mesi o anticipare l'investimento per il futuro".