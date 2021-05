De Santis: “Gattuso può ridare entusiasmo. Vlahovic? Rinnovo fondamentale”

Il commento dell'intermediario di calciomercato

"Gattuso? Per me è stato fatto un grande acquisto, è l'uomo che può rilanciare ambizioni ed entusiasmo che si sono un po' perse nelle ultime stagioni. Rinnovo Vlahovic? Quando arrivi a due anni dalla scadenza per un giocatore così importante è fondamentale arrivare al rinnovo. Anche con una clausola, soluzione intermedia. Dopo Haaland è il 2000 che ha dimostrato ed è migliorato più di tutti. Fa gola a molti, sono convinto che la Fiorentina farà di tutto per blindarlo. La sua permanenza a livello futuro dipenderà da quanto la Fiorentina esprimerà come collettivo"