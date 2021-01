De Paul, addio all’Udinese a gennaio? Due club inglesi pronti a “svenarsi” per l’argentino

Grande sogno di mercato di Antonio Conte per la sua Inter, corteggiato anche dalla Juve (e in passato dalla Fiorentina), alla fine Rodrigo De Paul potrebbe sbarcare in Premier League. Secondo i media britannici, infatti, nella corsa al fuoriclasse dell’Udinese si sarebbero aggiunte Liverpool e Leeds: i Reds sono pronti a farsi avanti già nel mercato invernale, mentre l’interesse di Bielsa è noto già dalla scorsa estate. I friulani – come riporta Sport Mediaset – chiedono 44 milioni di euro. >> LA FIORENTINA E IL SOGNO PAPU GOMEZ