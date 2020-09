D’Amico: “Oggi Amrabat costa meno rispetto a gennaio. Rinnovi? Giusto aspettare”

Andrea D’Amico, procuratore ed esperto di mercato, è stato intervistato da Radio Bruno. Queste le sue dichiarazioni: “Può essere il momento giusto per Chiesa per partire, rischia di diventare un’eterna promessa. I club, in generale, sono in attesa che i prezzi si abbassino perché ci sono delle difficoltà a livello economico. Amrabat, ad esempio, oggi sarebbe stato pagato meno di quanto è costato alla Fiorentina a gennaio. Rinnovi viola? La Fiorentina fa bene ad aspettare, è una società forte. Bisogna vedere che cosa succede con questo Covid. Milik? Credevo andasse alla Juve, invece ora bisogna aspettare per capire”.