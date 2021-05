Damiani: “Mercato? Con Mendes la Fiorentina può avere dei canali privilegiati”

Il giudizio su Gattuso: "In questi ultimi due anni ha fatto davvero bene in un ambiente difficile come Napoli"

Redazione VN

L'agente ed ex giocatore Oscar Damiani ha parlato a Lady Radio commentando gli ultimi sviluppi di casa Fiorentina. Queste le sue dichiarazioni: "Gattuso? Sono molto contento che sia arrivato a Firenze perché lo stimo tanto. In questi ultimi due anni ha fatto davvero bene in un ambiente difficile come Napoli. Secondo me si lega bene al colore viola e ora spero che ottenga anche risultati e vittorie".

Damiani prosegue: "Mendes? La Fiorentina può approfittarne, può avere canali privilegiati se cerca un giocatore della sua scuderia. Una figura di affiancamento a Pradè? Se c'è sintonia ci può stare. Daniele è un uomo di esperienza".