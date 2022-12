Dall’Inghilterra: West Ham pronto all’assalto a Milenkovic a gennaio

Non c'è solo Sofyan Amrabat nel mirino della Premier. Anche per Nikola Milenkovic non mancano le sirene in arrivo dalla Manica e secondo quanto riferisce oggi Tuttosport sarebbero piuttosto importanti. Il difensore - che ha rinnovato in estate con la Fiorentina - piace da tempo in Inghilterra e secondo alcune indiscrezioni il West Ham sarebbe pronto a fare follie per il centrale serbo.