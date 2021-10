Dall’Inghilterra: Vlahovic richiestissimo in Premier. Offerte monstre a gennaio?

Tante società sul serbo per cui non è da escludere l'addio a gennaio

Non solo Juve, sii prospetta una gara folle anche in Inghilterra per riuscire a strappare Dusan Vlahovic alla Fiorentina: Secondo quanto riporta il Sun, sul serbo è fortissimo l'interesse di tanti club di Premier League. La notizia che ha fatto drizzare le orecchie alle società oltremanica è quella di una Fiorentina che ha già iniziato il casting per il sostituto del suo numero 9. Liverpool, City, Arsenal, l'ex Partizan è stato avvicinato a tutte e tre queste squadre. Tottenham e Newscastle, però, sembrano essere le squadre più forti sul calciatore e per le quali sembra delinearsi un vero e proprio duello di mercato. Sullo sfondo c'è anche il PSG. Il tabloid spiega che il trasferimento del classe 2000 è più probabile che avvenga in estate ma non è da escludere l'arrivo di qualche offerta massiccia anche a gennaio.