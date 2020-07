Dall’Inghilterra: un bomber norvegese per la Fiorentina? I numeri sono notevoli

Alexander Sorloth è il nome nuovo per l’attacco della Fiorentina, ma su di lui, si legge nell’edizione online del Daily Mail, ci sono anche Napoli e Wolfsburg. (LA SCHEDA COMPLETA) Il ragazzo è un norvegese classe 1995 di proprietà del Crystal Palace, la squadra che doveva prendere Kouamé prima dell’infortunio. Prima un prestito al Gent in Belgio, poi il passaggio al Trabzonspor, dove ha messo a segno 31 reti in 47 partite. Per lui si parla di 25 milioni di euro, cifra esosa ma resa necessaria dalla percentuale cui avrebbero diritto i turchi in caso di cessione da parte degli inglesi.

