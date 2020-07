Floro Flores: “Milan, mandare via Pioli è una pazzia! Belotti resta al Torino”

Antonio Floro Flores, ex attaccante tra le altre di Genoa e Udinese, ha parlato a Maracanà su TMW Radio:

Ricostruire ogni anno la squadra, cambiare l’allenatore e ripartire da zero è sempre difficile. I giocatori stimano Pioli e questa risposta è importante. Ci tengono, gli stanno dando tutto. ha preso un Milan in difficoltà. Con Rangnick sai quello che perdi ma non sai quello che trovi. Per me è una follia cambiare. Boban? Ha lasciato forse perché non condivideva certe scelte e le cose stanno venendo a galla. Levare un allenatore che insieme a Ibrahimovic ha risollevato una squadra che era criticata fino a qualche mese fa è inconcepibile. Bisogna tenere poi Ibra, anche se ha 39 anni ha dato grandi stimoli agli altri, è un campione in tutti i sensi. Belotti? Credo che sia molto legato al Torino e da lì non si muove più. A meno che Cairo non lo cacci. Ha dimostrato grande attaccamento alla maglia ma può darsi anche che voglia mettersi in gioco da qualche altra parte. MA FERRANTE NON E’ D’ACCORDO: PER LUI ANDRA’ VIA IN UNO SCAMBIO, MA NON CON LA FIORENTINA