Dall’Inghilterra: l’Arsenal vuole Vlahovic a gennaio. Affare da oltre 170M

I gunners non mollano Dusan

Dusan Vlahovic sembra rifiutare, al momento, il corteggiamento dell'Arsenal ma i gunners non vogliono proprio desistere. Secondo quanto scrive il Daily Mail, il club londinese è pronto a sferrare un assalto per arrivare al classe 2000 già nella finestra di gennaio. Le cifre dell'eventuale affare, si legge, sono da capogiro. 70 milioni da corrispondere alla Fiorentina per il trasferimento, 10 milioni netti per 5 anni (circa 19 lordi) al calciatore e 18 milioni di commissioni all'entourage del serbo. Un totale che sfora la cifra record di 170 milioni di Euro. Tuttavia, l'Arsenal non si fa spaventare da questi numeri e proverà l'affondo già durante questo mese viste le difficoltà di arrivare a Calvert-Lewin dell'Everton. Un fattore in particolare può giocare a favore della squadra di Arteta. Il club gigliato preferisce non trattare con la Juventus, anch'essa interessata al serbo e gradirebbe molto di più un trasferimento oltremanica. La situazione intorno al serbo si fa caldissima.