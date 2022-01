Dall’Inghilterra: il Newcastle bussa per Milenkovic. La Fiorentina fa il prezzo

Altre sirene inglesi per il difensore

Quello di Nikola Milenkovic pare essere un profilo particolarmente apprezzato oltremanica. Secondo quanto scrivono i colleghi del Sun, il Newscastle è alla ricerca di ben due centrali per sistemare una difesa più che ballerina. E fra i nomi sul taccuino del tecnico Eddie Howe c'è anche quello del classe '97. La Fiorentina, però, non è per nulla in vena di sconti. Per strappare il serbo dalle mani di Italiano, si legge, Barone e Pradè hanno chiesto 45 milioni di Euro. Non che la liquidità sia un grosso problema per la proprietà delle Magpies.