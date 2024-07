Dall’Argentina: “La Fiorentina su Woiski, attaccante 2006 del Maiorca”

Dall'Argentina lanciano un nuovo nome per la Fiorentina: si tratta di Alex Woiski, attaccante argentino di proprietà del Valencia

Nuovo nome per l'attacco della Fiorentina. Come riportato da Olè, il club gigliato sarebbe sulle tracce di Alex Woiski, attaccante classe 2006 di proprietà del Maiorca. Sull'Argentino ci sono diversi top club europei, come Barcelona, Inter, Monaco. Il calciatore ha una clausola rescissoria presente nel suo contratto di 700 mila euro. Su di lui ci sono anche due club brasiliani