Dall’Argentina: la Fiorentina prende il classe 2006 Luis Balbo

Un rinforzo per il futuro, che inizialmente si aggregherà alla squadra Primavera. Come rivela il portale argentino TycSport, il club viola ha messo le mani su Luis Balbo , venezuelano classe 2006.

La Fiorentina infatti è pronta a rilevare a parametro zero l'esterno difensivo attualmente in forza ai portoghesi del Famalicão. Per lui il percorso viola partirà dalla squadra di Galloppa per poi - chissà - vederlo un giorno in prima squadra.