Dall’Argentina insistono: Fiorentina su Carrascal. Il punto su cartellino e clausola

Dopo la notizia uscita uscita nell’ultimo fine settimana (LEGGI), continuano a circolare le voci secondo cui la Fiorentina sarebbe fortemente interessata centrocampista Jorge Carrascal. A rilanciare l’indiscrezione è l’emittente televisiva TNT Sports, che precisa un dettaglio non da poco: nel contratto che lega il River Plate (proprietario del 90% del cartellino) al colombiano classe ’98 è stata inserita una clausola rescissoria pari a 20 milioni di euro. E non è tutto: il tecnico dei Millonarios Marcelo Gallardo punta forte su Carrascal e non sarà semplice convincerlo a privarsene. Sul giocatore si registra anche l’interesse dell’Ajax.