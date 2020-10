Dall’Argentina confermano: Martinez Quarta sempre più vicino alla Fiorentina. I dettagli

Trovano conferma anche oltreoceano le indiscrezioni di Violanews sull’approdo di Lucas Martinez Quarta alla Fiorentina. Secondo quanto riporta Olè, il club viola ha inviato una proposta formale al River Plate: 12 milioni di euro e una percentuale sulla futura rivendita alla società argentina, contratto quinquennale per il difensore. Da sottolineare due aspetti: Martinez Quarta ha il contratto in scadenza nel 2021; e il River Plate ha necessità di dare ossigeno alle casse. Inoltre, la Fiorentina acquisterebbe la totalità del cartellino, che per il 15% è detenuto dal Kimberley di Mar del Plata.

