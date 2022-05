Dalla Turchia: sfida tra club di Serie A per un attaccante del Galatasaray, ACF c’è

Ben tre club di Serie A sulle tracce del centravanti turco

Arriva dalla Turchia un nome nuovo di mercato. Secondo quanto troviamo scritto su milliyet.com.tr, sarebbe da registrare l'interesse di ben tre club italiani Yunus Agkun. Attaccante classe 2000, di proprietà del Galatasaray che ha ben figurato la passata stagione sotto la guida di Vincenzo Montella al Adana Demirspor. Nell’articolo si legge come le squadre sulle tracce del centravanti siano Sassuolo, Atalanta e la stessa Fiorentina. La valutazione di Yunus Akgun si aggira tra gli 8 e i 10 milioni di euro. Ma, come spiega il portale turco, qualsiasi principio di trattativa partirà soltanto al termine delle elezioni presidenziali che si terranno a breve in casa Galatasaray.