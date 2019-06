Dalla Turchia: occhi viola su Isla. Il contratto potrebbe aiutare Pradè

Un attaccante, un regista… e un terzino destro. Queste le priorità del mercato in entrata della Fiorentina che, stando a quanto riporta il media turco Fanatik, avrebbe messo gli occhi sul cileno Mauricio Isla, ex Udinese, Juventus e Cagliari. L’esterno classe ’88, milita attualmente nelle fila del Fenerbahçe, ma il contratto in scadenza a giugno 2020 potrebbe favorire la sua uscita dal club di Istanbul. VERETOUT- ROMA, INCONTRO TERMINATO: LA SITUAZIONE