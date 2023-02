Dalla Turchia: il Galatasaray vuole prendere Jovic (subito)

Mercato finito? Non per tutti. Ci sono paesi in cui la sessione invernale è ancora aperta, come la Turchia (aperto fino all'8 febbraio). E allora vi riportiamo quello che scrivono alcune testate turche, ad esempio Sabah e T24, secondo cui il Galatasaray avrebbe allacciato i contatti per acquistare Luka Jovic e, addirittura, coltiverebbe buone speranze di concludere l'affare. Il club in cui milita Torreira, ma anche Mertens e Icardi, ha ceduto nelle scorse ore due attaccanti (van Aanholt e Haris Seferovic) e sta cercando un "colpo" in entrata.