Dalla Turchia: il Besiktas vuole Pedro fino a giugno. Ma Pradè è stato chiaro…

Tre mesi di punti interrogativi ed un futuro ancor più nebuloso. Nonostante questo, Pedro dovrebbe restare a Firenze almeno fino al termine della stagione. Parola di Pradè, che ieri ha parlato anche dell’attaccante brasiliano a margine della conferenza stampa indetta per annunciare il rinnovo di Ranieri. Nonostante questo, secondo la CNN Turk (versione turca della nota emittente all-news statunitense CNN), il Besiktas sarebbe pronto a rilevare il giocatore in prestito fino a giugno prossimo, ipotesi che al momento – ribadiamo noi di Violanews.com – non è presa in considerazione dalla Fiorentina. PER PEDRO SONO ARRIVATE RICHIESTE ANCHE DAL BRASILE, MA LUI E’ CARICO PER IL RILANCIO IN VIOLA