Dalla Turchia: Fiorentina e Torino in pressing su un ex conoscenza della Serie A

Arrivano delle novità di mercato dalla Turchia e come al solito riguardano da vicino un ipotetico derby di mercato tra Fiorentina e Torino. Secondo quanto riporta il giornalista Sercan Hamzaoglu, infatti, le due società sarebbero seriamente interessate a Miha Zajc, centrocampista offensivo del Fenerbache con un passato recente in Serie A dove ha vestito le maglie di Empoli e Genoa. Il giornalista spiega come ci sia aria di separazione in vista tra il giocatore e la società turca in virtù di alcune problematiche e come questo abbia portato le due società a sondare in maniera decisa il terreno.