La Fiorentina andrà alla ricerca di un attaccane a gennaio, vista la cessione di Cutrone. Come riporta Ticino Online, Jean-Pierre Nsame è stato offerto al club viola in un affare che potrebbe fruttare 6-8 milioni di franchi allo Young Boys, squadra in cui milita il centravanti 27enne, 85 reti in 151 presenze totali con l’YB. Sul portale si legge che il giocatore stuzzica non poco il Ds Daniele Pradè.