Dalla Spagna: Valencia costretto a vendere, la Fiorentina tratta per Guedes

La prima offerta per il classe '96 ex Psg è arrivata dall'Italia, in particolare dalla Fiorentina che lo posto come obiettivo prioritario per rafforzare la rosa. Sebbene il club viola ritenga le richieste del Valencia ancora troppo alte, Gattuso starebbe cercando di sfruttare la sponda del suo agente, Jorge Mendes, che tra i suoi assistiti ha lo stesso Guedes. La prima offerta della Fiorentina, pari a 18 milioni più 2 di bonus, è inferiore pretese del Valencia, che parte da almeno 30 milioni di euro. Come vi avevamo raccontato nei giorni scorsi, le parti sono al lavoro per limare le differenze.