Dalla Spagna: torna di moda Pjanic? Sfida fra ACF e 3 big di A

Il nome di Miralem Pjanic era circolato la scorsa estate come possibile rinforzo in casa Viola. Il bosniaco, poi, passò a fine mercato in prestito ai turchi del Besiktas ed è rientrato a Barcellona questa estate. L'ex Juve però non rientra nei piani della dirigenza blaugrana che, al momento, è al lavoro per trasferire il centrocampista. E secondo quanto scrive fichajes.net, per il pianista potrebbe delinearsi un ritorno in Italia.