Ieri vi abbiamo riportato rumors dalla Spagna di un interesse del Valencia per German Pezzella (GUARDA QUI). Oggi è il quotidiano Super Deporte a ribadire che il club spagnolo avrebbe individuato il capitano viola come giusto sostituto per Garay. Pezzella ha superato il Coronavirus e in questi giorni si sta allenando al centro sportivo insieme ai suoi compagni di squadra della Fiorentina.