Dalla Spagna: Odriozola può lasciare Madrid, ma il Real spara alto

Quale futuro per Odriozola? Le richieste dei Blancos andrebbero ben oltre i parametri di mercato della Fiorentina

Alvaro Odriozola a Firenze per (almeno) un'altra stagione. L'ipotesi è ancora in piedi, ma a che prezzo? Prova a rispondere alla domanda la stazione radio spagnola Cadena Ser, secondo cui la dirigenza del Real Madrid sarebbe disposta a discutere la cessione del terzino destro attualmente in forza alla Fiorentina.