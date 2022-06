Dalla Spagna: Fiorentina vigile per un giocatore del PSG. Tutti i dettagli

Nuovo nome per il centrocampo della Fiorentina in vista della prossima Serie A: manifestato interesse per un giocatore in uscita dal PSG

La Fiorentina, dopo il mancato riscatto di Lucas Torreira, sarebbe alla ricerca di un nuovo regista da alternare ad Amrabat in vista della prossima stagione. Infatti, come è possibile notare, sono tanti i nomi che stanno uscendo. Dalla Spagna, sarebbero arrivate delle conferme per un interessamento dei viola per Rafinha Alcantara (SCHEDA), ex centrocampista del Barcellona e attualmente al PSG. Come scrive Marca, la società viola avrebbe chiesto informazioni per il brasiliano, ma per lui ci sarà da superare la forte concorrenza della Real Sociedad.