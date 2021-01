Dalla Scozia rivelano: tentativo della Fiorentina per il talento Frimpong

Alla ricerca di un esterno di fascia, dopo la cessione di Lirola al Marsiglia, la Fiorentina avrebbe fatto un tentativo per Jeremie Frimpong del Celtic. Lo riporta il Daily Record, dalla Scozia, sottolineando però che il giocatore sta ormai ultimando i dettagli del trasferimento al Bayer Leverkusen, operazione da 10 milioni di sterline (poco meno di 12 milioni di euro). Olandese classe 2000 scuola Manchester City, Frimpong è considerato un talento nel suo ruolo e a lui aveva pensato anche la Roma nei mesi scorsi. Possibile che la Fiorentina abbia sondato la situazione, ma l’arrivo di Kevin Malcuit (la formula) sembra ormai chiudere il discorso. Mercato in uscita, Pulgar e Callejon in bilico: le ultime