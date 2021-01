Pulgar sempre più lontano. Dubbi anche sul futuro di Callejon

Il futuro di Pulgar e Callejon alla Fiorentina sembra legato da uno stesso filo. Il cileno e lo spagnolo, come riportato da Il corriere Fiorentino sembra essere lontano da Firenze, difficile una partenza in questa sessione di mercato mentre sembra molto più probabile in estate. Pulgar è stato rallentato dal Covid che lo ha colpito sul nascere della stagione, Callejon sembra trovare spazio solo quando la Fiorentina veste offensiva. Non sembra impossibile ipotizzare una doppia partenza a giugno, specie quando il club ripartirà con un nuovo progetto.

