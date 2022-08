Dalla Russia: sondaggi di più squadre per Kokorin. Le parole dell’agente

Arrivano notizie sul futuro dell'ormai escluso dal progetto viola Aleksandr Kokorin, con Sport Express che parla di una squadra in particolare interessata all'attaccante russo. Secondo il quotidiano, infatti, l'Aris Limassol, club cipriota, starebbe facendo un sondaggio per l'attuale attaccante della Fiorentina. Notizia che troverebbe conferme anche dalle parole dell'agente del giocatore, Timofey Berdyshev, che ha parlato così a championat.com: "Chissà perché tutti parlano di una sola squadra. Ci sono molte squadre che vogliono Sasha. Ora stiamo discutendo di una soluzione per il suo futuro con la Fiorentina. Valutiamo dove è meglio andare e se dobbiamo andare da qualche parte".