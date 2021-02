Dalla Germania: una big della Bundesliga punta Dragowski

Il Borussia Dortmund guarda con interesse il portiere viola Bartolomiej Dragowski. Questo quanto troviamo scritto sul portale tedesco fussbaltransfers. Il polacco è sicuramente una delle note più liete dell’inizio di stagione della Fiorentina e le sue prestazioni non sono passate certo inosservate. Motivo per cui, una delle più grandi potenze europee, ha individuato nel polacco uno dei candidati principali a succedere a Roman Burki. Il contratto del classe 1997 scade nel 2023 e la Fiorentina, si legge nell’articolo, non lo lascerà sicuramente partire ad un prezzo economico.

Calciomercato invernale – I trasferimenti di tutte le squadre di Serie A