Nome nuovo per la fascia sinistra della Fiorentina. Come scrive, infatti, il quotidiano tedesco Sport Bildla società viola sarebbe interessata a Jan-Niklas Beste, terzino sinistro/esterno 24enne dell'Heidenheim attualmente 14esimo in Bundesliga. Oltre alla Fiorentina, il giocatore, il cui contratto scadrà nel 2025, piace anche ad alcuni club spagnoli. L'Heidenheim vuol battere il record di vendita stabilito con la cessione di Glatzel (6 milioni di euro) al Cardiff nel 2019.