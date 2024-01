Dalla Germania: Fiorentina interessata a un trequartista classe 2005

Sembra che si sia accesso il mercato della Fiorentina in questi ultimi giorni. Secondo quanto riportato da Fussballeuropa.com, la società gigliata ha chiesto informazioni per Baris Kalayci, trequartista classe 2005 in forza all'Union Berlino. Sul giovane calciatore risulta l'interesse anche del Villareal, visto che il suo contratto scadrà tra sei mesi.