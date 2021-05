Dalla Francia: un club della Ligue 1 punta forte su Valentin Eysseric

Il contratto di Eysseric con la Fiorentina scadrà a giugno

Dopo aver salutato con un bel messaggio di addio la Fiorentina, Valentin Eysseric è pronto a rimettersi in pista e dalla Francia spingono per il suo ritorno in patria. A scrivere di questa opportunità è il noto quotidiano transalpino L'Equipe che spiega come sulle tracce dell'ormai ex Fiorentina sia forte l'interesse del Brest.