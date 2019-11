Dalla Francia: ritorno di fiamma della Fiorentina per Skhiri

Di Ellyes Skhiri in ottica Fiorentina se ne è parlato a lungo l’estate scorsa. Il centrocampista tunisino si è poi trasferito dal Montpeller al Colonia, dove le cose non stanno andando benissimo a livello di club, con la squadra attualmente in zona retrocessione. Secondo Foot Mercato, la Fiorentina non ha perso d’occhio il giocatore classe ’95 e avrebbe mantenuto vivi i rapporti con il suo entourage. Un interesse che potrebbe dunque rifiorire in vista di gennaio anche se, come scrive il sito, difficilmente il Colonia lo lascerà partire visto che sta giocando titolare. INTANTO STROOTMAN SI ALLONTANA