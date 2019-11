Strootman alla Fiorentina? Villas Boas dice no: “Abbiamo bisogno di lui”

Il nome di Kevin Strootman è spuntato da qualche giorno tra i possibili obiettivi di mercato per la Fiorentina a gennaio. L’olandese ex Roma sembrava essere in uscita dal Marsiglia, ma le parole di oggi del tecnico Andrè Villas Boas vanno nella direzione opposta:

Strootman via? Nella finestra di gennaio normalmente si muovono quei giocatori che non giocano nella loro squadra, non i giocatori che giocano. Kevin ha disputato 15′ buoni con l’Olanda ed è pronto a rientrare in squadra. Abbiamo bisogno di lui e non credo che ci saranno trattative a gennaio.