Dalla Francia: penale per riavere Lafont in anticipo. Probabile permanenza al Nantes

Un presente a caccia del rilancio ed un futuro tutto da scrivere. Per l’ex viola Alban Lafont, come riportato nei giorni scorsi (LEGGI). potrebbero addirittura aprirsi le porte del Real Madrid. Grande salto o meno, la Fiorentina ha tutto il diritto di chiudere in anticipo la prestanza con il Nantes e vendere il ragazzo al miglior offerente. In questo caso, rivela il quotidiano Ouest France, i Viola dovrebbero riconoscere un bonus ai Canarini del valore di 4 milioni di euro.

Se non arrivasse un’offerta per la cessione definitiva che convinca Pradè, con Dragowski oramai promosso titolare, verrebbero rispettati i precedenti patti: un’altra stagione in prestito e diritto di riscatto da 7 milioni di euro a favore del Nantes. Quest’ultima – si legge sul giornale – è l’ipotesi più accreditata al momento. Ricordiamo che Lafont ha un contratto con la società gigliata fino al 2024.