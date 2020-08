Fiorentina sempre attiva sul mercato dei centrocampisti. Secondo quanto riportato dai media francesi, la dirigenza avrebbe sondato il terreno per Jean Ricner Bellegarde. Il classe ’98 è un profilo duttile di proprietà dello Strasburgo. Capace di giocare sia come mediano che come interno. Sulle sue tracce ci sono anche alcune squadre di Premier League, su tutte il West Ham che avrebbe già formulato un’offerta.

Bucchi a VN: “Ricci centrocampista completo. Diverso da Tonali, mi ricorda un giocatore del Liverpool”