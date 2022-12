Dalla Francia: la Fiorentina interessata ad un attaccante del Nizza

Il noto quotidiano Nice Matin, vicino alle vicende del Nizza, riporta una notizia di mercato che riguarda la Fiorentina. Infatti, la squadra di Italiano si starebbe muovendo per l'attaccante Andy Delort. In scadenza nel 2024, il suo rapporto con l'allenatore del Nizza non è dei migliori e a fine stagione potrebbe lasciare la Francia. Su di lui ci sarebbe anche la Salernitana.