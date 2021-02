Dalla Francia la conferma: Ribery al Monza è più di un’idea

Franck Ribery al Monza è più di un’idea. Il francese, già contattato dai brianzoli nelle scorse settimane, potrebbe davvero essere il colpo a sorpresa di Galliani per la prossima stagione. Stavolta i rumors rimbalzano direttamente dalla Francia, più precisamente da BeIn Sports, che sottolinea come l’ex Bayern non è più sicuro di essere al centro del progetto viola.

