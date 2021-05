Dalla Francia: De Zerbi primo nome nella lista del Lione per il dopo Garcia

De Zerbi, tra dei profili accostati alla Fiorentina, rifletterà sul possibile rinnovo con i neroverdi prima di prendere una decisione sul proprio futuro

Futuro all'esperto per Roberto De Zerbi? Dopo l'ipotesi Shakhtar, per il tecnico bresciano spunta anche la pista francese: secondo L'Equipe il suo nome sarebbe in cima alla lista dei dirigenti del Lione per la sostituzione di Rudi Garcia, che saluterà a fine stagione.