Dalla Francia: anche la Fiorentina interessata ad Akor Adams del Montpellier

Un nome nuovo per l'attacco della Fiorentina. Come scrive il giornalista franco-nigeriano Ojora Babatunde, ci sarebbe anche il club viola sulle tracce di Akor Adams, attaccante nigeriano del Montpellier. Acquistato un anno fa dalla squadra francese con grandi aspettative dal Lillestrom, aveva iniziato molto bene la stagione calando vertiginosamente nelle seconda parte. Il suo score in Ligue 1 è stato di 8 gol in 32 presenze, sulle sue tracce c'è anche il Fenerbahce.