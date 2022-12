UFFICIALE – L’obiettivo Biuk i MLS per un trasferimento milionario

Il futuro di Stipe Biuk potrebbe non essere in Europa. Su di lui è forte l'interesse di un noto club della MLS americana

Il futuro di Stipe Biuk ha trovato un nuovo percorso. Il talentuoso giocatore in forza all'Hajduk, seguito in Italia da Fiorentina e non solo, non rimarrà in Europa. Su di lui infatti si sono accese le sirene della MLS americana, determinata a spendere tanti soldi per il giovane calciatore.