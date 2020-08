Dal Sudamerica, offerta della Fiorentina per Alex Vigo

Secondo quanto riportato da Radio Gol, nota emittente argentina, la Fiorentina avrebbe presentato un’offerta importante per Alex Vigo del Club Atlético Colón. (LA SCHEDA DI TUTTITALENTI.COM) Il laterale destro classe ’99 è uno dei prospetti più interessanti del campionato argentino. Per lui resta forte la concorrenza del Flamengo. Sono attesi sviluppi nei prossimi giorni. Decisive saranno le pratiche burocratiche per ottenere il passaporto comunitario.

Ora il mercato: per la difesa piace Izzo, possibile ritorno di fiamma per Criscito