Dal Franchi: trasferimento imminente, Lirola non va neanche in panchina

Il trasferimento è nell’aria e ve lo abbiamo raccontato nei dettagli, ma adesso c’è un’altra conferma. Pol Lirola non va neanche in panchina per il match contro il Cagliari, segno evidente che la sua avventura in viola – almeno per questa stagione – è agli sgoccioli. Nella giornata di domani l’esterno ex Sassuolo sosterrà le visite mediche con l’Olympique Marsiglia dove ritrova il ds Longoria, colui che lo ha portato prima alla Juve e poi al Sassuolo.

Formazioni ufficiali: c’è Callejon, out Borja Valero. A centrocampo c’è Pulgar