Dal Cile: Pulgar non si muove. ACF lo ritiene parte integrante del progetto

A dispetto di quanto trapelato precedentemente, il cileno dovrebbe rimanere in Viola

Sembrava uno dei nomi più indiziati a lasciare la Fiorentina questa estate. Le notizie che arrivano dal Cile, però, dicono ben altro. Erick Pulgar sarà un calciatore Viola anche nella prossima stagione. A riportare la notizia è il portale cileno encancha.cl che aggiunge come il centrocampista venga visto come una pedina importante all'interno del progetto tecnico. Nono solo, a parte qualche timido sondaggio, nessuna offerta ufficiale è stata recapitata sul tavolo di Daniele Pradè. Inoltre, all'ex Bologna non dispiacerebbe affatto restare a Firenze. Ecco dunque che Vincenzo Italiano lo aspetta appena terminerà le proprie vacanze dopo la Coppa America.